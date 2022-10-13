الوصل يصطدم بالشارقة في كأس اليد

رضا سليم (دبي)

تعود عجلة كأس الإمارات لكرة اليد للدوران مرة أخرى يوم غد الجمعة، بعد إقامة كأس السوبر التي حقق الشارقة لقبها، وتشهد العودة مواجهة تجمع بين الوصل والشارقة بصالة الإمبراطور ضمن المجموعة الأولى، والجزيرة ودبا الحصن بصالة فخر أبوظبي ضمن المجموعة الثانية.

كانت لجنة المسابقات قد أجلت مباريات الشارقة والجزيرة للمرحلة الأخيرة من الدور الأول بسبب مشاركة الملك الشرقاوي في البطولة العربية للأندية، وبعد العودة فاز على مليحة 34-25 في بداية مشواره في البطولة ويلتقي في الجولة الأخيرة أمام شباب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، فيما نجح الجزيرة في الفوز على فريق النصر 36-29 في الجولة الأولى له في البطولة.

ويتصدر شباب الأهلي قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه مليحة 5 نقاط من 3 مباريات والشارقة 3 نقاط في المركز الثالث، ثم الوصل الأخير برصيد نقطتين من خسارتين، فيما يتصدر المجموعة الثانية النصر برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة، يليه العين من فوز وخسارة، ثم الجزيرة 3 نقاط من فوز وحيد في المركز الثالث، ويحتل دبا الحصن المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين من خسارتين.