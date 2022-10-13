مايكل جونسون يشارك في مؤتمر النشاط البدني بأبوظبي



أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، مشاركة البطل الأولمبي والدولي العداء مايكل جونسون في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة ISPAH، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويعد جونسون أحد أعظم العدائين في تاريخ سباقات المضمار والميدان، حيث يمتلك سجلا حافلا بالإنجازات، منها أربع ميداليات ذهبية أولمبية، وثماني ميداليات ذهبية لبطولة العالم، كما أنه اللاعب الوحيد الذي فاز بسباقي 200 متر و400 متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1996 في أتلانتا، والوحيد الذي نجح في الدفاع عن لقبه الأولمبي في سباق 400 متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيدني عام 2000.

وسيشارك البطل البالغ من العمر 55 عاماً في حلقة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر، إلى جانب عدد من أبرز الشخصيات، وسيستعرض فيها أمام مئات الزوار خبراته عن أهمية ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

وانضم البطل الأولمبي الأمريكي حاليا إلى صفوف آلاف المشاركين في تحدي «المليار خطوة»، الذي يهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة رياضة المشي بشكل جماعي، وتحقيق الهدف المنشود من التحدي، قبل نهاية المؤتمر في 26 أكتوبر.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: النجم مايكل جونسون إسما مميزا في عالم الرياضة، ويسعدنا تواجده معنا في مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحةISPAH في أبوظبي.

وأضاف: نتطلع لما سيقدمه البطل من سرد لخبراته والمعرفة المستمدة من مسيرته المهنية الطويلة وإنجازاته المتفردة في سباقات المضمار والميدان والتي ستعود بالفائدة على أفراد مجتمعنا اليوم والأجيال القادمة.

وأعرب النجم جونسون عن سعادته بالمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة في أبوظبي، مؤكدا أن الحدث فرصة مثالية لتبادل الخبرات، وعامل أساسي في دعم أفراد المجتمع للحفاظ على صحتهم ونشاطهم البدني.