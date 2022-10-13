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الرياضي

النصر والرجاء المغربي يبحثان التعاون

النصر والرجاء المغربي يبحثان التعاون
13 أكتوبر 2022 16:36

دبي (الاتحاد)
استقبل المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، في لقاء مشترك لبحث سُبل التعاون وتعميق العلاقات الرياضية على صعيد اللاعبين والأجهزة الفنية وأكاديميات الكرة، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات والخبرات الفنية والتنظيمية.
ورحب بن غليطة بالضيف المغربي مؤكداً على أن نادي النصر، عميد الأندية الإماراتية يعتز بالعلاقات القوية التي تجمعه بكل الأندية العربية الشقيقة، وأعرب البدراوي عن عميق سعادته بحفاوة الاستقبال، وأبدى رغبته في تعزيز التعاون بين الناديين الكبيرين خلال الفترة المقبلة.
واصطحب بن غليطة الضيف المغربي في جولة تفقدية بملعب آل مكتوم ومتحف النادي، للاطلاع على الصور التذكارية التي تحكي بعضاً من تاريخ نادي النصر وبطولاته وتجربته الرائدة في استقطاب الأندية العالمية.
وفي ختام الزيارة وجه البدراوي دعوة رسمية لرئيس مجلس الإدارة لزيارة النادي المغربي، والاطلاع عن قرب على تجربة نادي الرجاء بصفته أحد قلاع الرياضة العربية والأفريقية، وأعرب عن رغبته في إقامة مباراة ودية بين الناديين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وتبادل الطرفان في ختام اللقاء القمصان والدروع التذكارية.

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