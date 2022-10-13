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بمشاركة 56 خيلاً.. «الشارقة للجواد العربي» ينطلق غداً

بمشاركة 56 خيلاً.. «الشارقة للجواد العربي» ينطلق غداً
13 أكتوبر 2022 18:15

الشارقة (الاتحاد)
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق عصر اليوم، "مهرجان الشارقة للجواد العربي" السلالة المصرية بنسخته السادسة عشر.
ويقام المهرجان بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي – سيف زون - الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبمشاركة 56 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ويعتبر مهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية معتمداً من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة "الإيكاهو" .
وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الرابعة الثالثة عصراً على أرض الصالة المغطاة بالنادي، بالشوط الأول وهو مقسم إلى قسمين (أ، ب) وخصص لفئة المهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات بمشاركة 13 مهرة، يليه الشوط الثاني وهو شوط لفئة الأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر مقسم إلى قسمين (أ، ب) بمشاركة 19 من الأفراس يليه الشوط الثالث هو شوط فئة المهور عمر سنة إلى 3 سنوات مقسم إلى أيضاً إلى قسمين ( أ، ب) بمشاركة 14 مهراً .
من ناحية أخرى يقام يوم الأحد المقبل 16 أكتوبر بالصالة المغطاة للنادي مزاد الشارقة للخيول العربية بمشاركة 79 جواداً، بتنظيم من نادي الشارقة للفروسية والسباق وجمعية الإمارات للخيول العربية وبمشاركة مختلف المرابط والإسطبلات في الدولة.
وأقامت جمعية الإمارات مكتب خاص لتسهيل وتسريع الإجراءات ونقل جميع الخيول المباعة في المزاد مباشرة لأصحابها الجدد، بعد انتهاء المزاد وتأتي هذه الخطوة بهدف التسهيل على ملاك ومحبي الخيول.

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