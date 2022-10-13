أدنوك و«الإمارات للدراجات» يتعاونان لاكتشاف البطل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أدنوك، وبالتعاون مع فريق الإمارات للدراجات، عن إطلاق «برنامج أدنوك التدريبي»، الذي سيقام على مدى 3 أيام بهدف اكتشاف وتطوير الجيل المقبل من المواهب الإماراتية في رياضة ركوب الدراجات.

وسيتيح البرنامج الفرصة أمام الدراجين الإماراتيين للتدرب تحت إشراف مدربي فريق الإمارات المتخصصين، فضلاً عن المشاركة في سباقات، إلى جانب دراجي فريق الإمارات حامل لقب جولة فرنسا لعامين على التوالي.

ويهدف برنامج أدنوك التدريبي إلى اختبار كل من اللياقة البدنية وقوة التحمل العقلية للمشاركين، من خلال سلسلة من السيناريوهات التنافسية، حيث سيتم تصفية أفضل الدراجين ليتقدموا إلى المراحل الأخيرة من البرنامج. كما سيختتم البرنامج باختيار الدراج الفائز في سباق نهائي إلى جانب دراجي فريق الإمارات على الطريق إلى ضاحية الوثبة.

وسيحظى الفائز بفرصة المشاركة في برنامج تطوير للمهارات لمدة عام كامل مع فريق الإمارات، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع أدنوك، حيث سيستفيد من خبرات مدربي فريق الإمارات وطواقمه، فضلاً عن فرصة المشاركة في عدد من معسكرات الفريق، بدءاً من المعسكر الشتوي الذي سيقام في إسبانيا على مدى 10 أيام في شهر ديسمبر.

وسيقام برنامج أدنوك التدريبي بحضور البطل الإماراتي يوسف ميرزا، والنجم السلوفيني تادي بوجاتشار، إلى جانب إدارة فريق الإمارات.

وتعليقاً على البرنامج، قال سيف الناصري، رئيس قسم الموارد البشرية في أدنوك: «باعتبارها شريكاً لفريق الإمارات، تحرص أدنوك على تسريع وتطوير ثقافة الدراجات هنا في الإمارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام المواهب الإماراتية للمشاركة في المنافسات على أعلى المستويات.

من جانبه، قال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات:«يتمثل أحد أهدافنا الرئيسية منذ تشكيل فريق الإمارات عام 2017 في تعزيز فرص الشباب الإماراتي للمشاركة في رياضة الدراجات في جميع أنحاء الدولة وتعزيز وتطوير شغفهم بهذه الرياضة. يتيح لنا برنامج مسرّع أدنوك فرصة التواصل مع الجيل المقبل من الدراجين الإماراتيين، حيث يوفر لهم منصة للتدريب وتطوير مهاراتهم في بيئة احترافية.

من جهته، قال يوسف ميرزا من فريق الإمارات: «يعدّ توفير هذه الفرص أمراً أساسياً لتطوير المواهب، ويشرفني أن أشارك في هذا البرنامج. شهدنا منذ تأسيس فريق الإمارات نمو وتطور رياضة الدراجات في الشرق الأوسط، وأنا ممتن لمجموعة أدنوك على تنظيم هذا البرنامج الخاص للمساعدة في اكتشاف وتطوير الجيل المقبل من الدراجين الإماراتيين الشباب. لطالما كان حلمي أن أصبح دراجاً محترفاً، وأتطلع إلى المشاركة في البرنامج لمشاركة معارفي وخبراتي مع الدراجين الشباب».