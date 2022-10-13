اتحاد الكرة يبحث الترتيبات التنظيمية والأمنية لنهائي الكأس

أبوظبي (الاتحاد)

بحث اتحاد الكرة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وإدارة استاد هزاع بن زايد، الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة 2021-2022 التي ستجمع ناديي الوحدة والشارقة في استاد هزاع بن زايد يوم 21 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والعميد راشد سهيل آل علي رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، والعميد ماجد الشحي مدير إدارة المهام الخاصة في مديرية شرطة العين، وراشد عبدالله العامري مدير استاد هزاع بن زايد، وأعضاء فريق العمل، وممثلي الجهات المعنية بالمباراة النهائية .

واستعرض الاجتماع البرنامج الزمني للمباراة والخطة الأمنية، لتأمين دخول وخروج جماهير الناديين طرفي المباراة من البوابات الداخلية والخارجية المخصصة لكل فريق، إضافة لمتطلبات الجماهير المتعلقة بالأدوات والمواد التشجيعية المسموح بها، والتي تتوافر فيها معايير شروط الأمن والسلام ، كما ناقش الاجتماع عملية التنسيق مع المستشفيات القريبة من ملعب المباراة وتوفير سيارات الإسعاف لأي حدث طارئ .