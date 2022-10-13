سيميوني ينتظر عودة جواو

مدريد (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

حث دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، لاعبه جواو فيليكس بإظهار التركيز وانتظار دوره للعب مع أتلتيكو مدريد، خاصة بعد ظهور شكوك جديدة بشأن مستقبله مع الفريق.

وكان فيليكس موهبة شابة عندما انضم لأتلتيكو من بنفيكا في يوليو 2019 مقابل مبلغ مالي كبير، وكان يتم الثناء عليه بأنه سيصبح نجماً كبيراً.

ومنذ ذلك الوقت سجل 29 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في 122 مباراة مع أتلتيكو، وعلى الرغم من أنه توج بلقب الدوري الإسباني في تلك الفترة، لم يصل جواو فيليكس لمستوى التوقعات التي كانت منتظرة منه.

وظهر سيميوني متحملاً المسؤولية، وقال: "كل هذه الجوانب من أداء جواو تعني أنني أقوم بعمل أسوأ. كل الإحباطات التي يعاني منها بسبب أنني كنت غير قادر على منحه كل شيء يحتاجه من أجل بزوغ الموهبة التي يمتلكها".

وأوضح سيميوني: " نحن نحتاجه ولكنه لم يكن قادراً على النجاح في أهم شيء بالنسبة له، وهو التسجيل. بكل وضوح، هذا يحبطه. نحن نحتاجه وهذه الأهداف ستأتي كنتيجة لعمله".

وجاءت هذه التصريحات بعد تعادل أتلتيكو مدريد مع كلوب بروج سلبياً أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي شهدت قيام جواو فيليكس بإلقاء ملابس البدلاء الخاصة به بشكل محبط بعدما ظل جالساً على مقاعد البدلاء.

وعندما أجرى سيميوني آخر تبديلاته في الدقيقة 79 بإخراج أنطوان جريزمان، فضل الدفع بأكسيل فيتسل لاعب خط الوسط بدلاً منه، رغم أنه كان بحاجة لهدف.

إحباط فيليكس كان واضحاً، ولكن زميله بالفريق جيوفري كوندوجبيا قال: "هذا طبيعي، كلنا نريد اللعب".

وأضاف: "هذا شيئ شخصي، لا يمكنك أن تعطيه النصيحة. حدث هذا أيضاً معي. في بعض الأحيان تكون غاضباً".

وأردف: "هذا يحدث في كرة القدم، ولكنه ليس بالأمر الخطير. يجب عليك أن تنتظر الوقت المناسب للمشاركة وأن تحاول تقديم الأفضل مثل الجميع".

أصبح السؤال الحالي هو هل من المفترض حدوث هذا مع لاعب استثمر فيه أتلتيكو مدريد مبلغاً ضخماً، وما إذا كان سيميوني وفيليكس بإمكانهما مواصلة التعاون.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية العلاقة اليوم الخميس بأنها "في أسوأ اللحظات"، وذكرت أن الموقف "لا يمكن احتماله".