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الرياضي

96 فريقاً يتنافسون على لقب «عالمية الطائرة الشاطئية»

96 فريقاً يتنافسون على لقب «عالمية الطائرة الشاطئية»
13 أكتوبر 2022 16:15

 
دبي (الاتحاد)

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اعتمدت اللجنة المنظمة قائمة الفرق المشاركة في منافسات بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة وينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الكرة الطائرة، خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر، على شاطئ كايت بيتش.
ويشارك في البطولة 192 لاعباً ولاعبة يمثلون 96 فريقاً من 25 دولة من جميع قارات العالم في منافسات البطولة ويخوضون 266 مباراة تقام على مدار 8 أيام، وتقام البطولة على جولتين، وتم تحديد 16 فريقاً في كل فئة للمشاركة في البطولة مباشرة نسبة إلى تصنيفهم الدولي، فيما تتنافس الفرق الـ 32 الأخرى في الأدوار التمهيدية التي ستقام في اليوم الأول للبطولة لتحديد الفرق الثمانية من الرجال ومثلها من السيدات للمشاركة في الأدوار النهائية التي تضم 24 فريقاً في كل فئة.
ويتنافس في البطولة أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات، ويضم كل فريق 2 لاعبين على أرض الملعب، إضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين.
وتضم قائمة الفرق الـ 16 المتأهلة في الجولة الأولى من الرجال كلاً من: الإمارات، 3 فرق من إيطاليا، فرنسا، قطر، أستراليا، الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، أوكرانيا، المكسيك، سويسرا، ليتوانيا، التشيك، تركيا، ولاتفيا، فيما تضم قائمة الفرق المتأهلة من السيدات كلاً من: فريقين من ألمانيا، فريقين من البرازيل، فريقين من اليابان، كندا، إسبانيا، تايلاند، فنلندا، التشيك، 3 فرق من الصين، الولايات المتحدة الأميركية، والنرويج.
وتضم قائمة الفرق الـ 16 المشاركة في الجولة الثانية من الرجال كلاً من: الإمارات، السويد، 3 فرق من إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، أستراليا، الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، أوكرانيا، المكسيك، سويسرا، ليتوانيا، التشيك، وتركيا، فيما تضم قائمة الفرق المتأهلة من السيدات: فريقين من ألمانيا، فريقين من البرازيل، فريقين من اليابان، كندا، إسبانيا، تايلاند، فنلندا، التشيك، 3 فرق من الصين، الولايات المتحدة الأميركية، والنرويج.
وتتنافس في التصفيات الأولى فرق كل من: الإمارات، وعمان، قطر، تركيا، اليابان، الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، كندا، أستراليا، النمسا، التشيك، الدنمارك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، المجر، إسرائيل، سويسرا، أوكرانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، البرتغال، إسبانيا، بوليفيا، بولندا، صربيا، السويد، مصر، غامبيا، إستونيا، وسلوفاكيا.
وسيقدم أسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي د جودوي فیلو ‏ المعروف بـ (جیبا) تدريبات مجانية للأطفال والعائلات على مدار 4 أيام في موقع الحدث على استاد كايت بيتش، بهدف تعليم الجمهور أساليب لعب البطولات الدولية للكرة الطائرة الشاطئية، وتعزيز انتشار الرياضة بين كافة أوساط المجتمع من خلال دمجهم مع البطولة.

مجلس دبي الرياضي
كرة الطائرة الشاطئية
الاتحاد الدولي للطائرة
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