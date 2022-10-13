الجمعة 14 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتدى روابط الدوريات العالمية في ضيافة الإمارات

منتدى روابط الدوريات العالمية في ضيافة الإمارات
13 أكتوبر 2022 15:30


أبوظبي (الاتحاد)
تنظم رابطة المحترفين، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، للمرة الأولى في المنطقة، والذي سيشهد مشاركة نخبة من صناع القرار من القيادات الرياضية، في روابط الدوريات العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومجلس إدارة الجمعية الدولية لكرة القدم، لاستشراف وصياغة مستقبل اللعبة.
ويعتبر هذا المنتدى واحداً من أكبر تجمعات روابط كرة القدم المحترفة حول العالم، وتسعى الجلسات، التي ستقام على مدار يومين، في فيستيفال سيتي دبي، إلى تحقيق أهداف ترتبط بحوكمة كرة القدم، قواعد اللعبة، النزاهة، تنسيق جدولة المسابقات لضمان توافر اللاعبين في المسابقات الدولية، العلاقات بين الأندية ولاعبيها، وخاصة علاقات التعاقد مع اللاعبين، تنظيم انتقالات اللاعبين، وتنظيم التعاقدات مع الوكلاء والوسطاء.
ويُعقد هذا المنتدى سنوياً بمشاركة الروابط المحترفة لكرة القدم من مختلف دول العالم، وهي الروابط الأعضاء، ويعد فرصة حقيقية تتعاون فيها الروابط فيما بينها، لبناء علاقات مهنية متميزة، وتستضيف رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع السنوي لعام 2022، بحضور 32 رابطة محترفة، وأكثر من 75 ممثلاً عن الهيئات الرياضية، تشمل ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الدولي وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية الدولية لكرة القدم. 

أخبار ذات صلة
«إنفستوبيا» تطلق فعالية «مستقبل الاستثمار في الرياضة»
الجزيرة يتفوق على «النواخذة» بهدف فلورين
رابطة المحترفين
رابطة المحترفين لكرة القدم
فيفا
كرة القدم
آخر الأخبار
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
الرياضي
الكرات الطويلة والركنيات شعار قمة العين والوحدة
اليوم 13:00
أرشيفية
عربي ودولي
أحدث مأساة في السواحل التونسية.. انتشال 15 جثة لمهاجرين
اليوم 12:57
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
الإمارات
إعفاء مواطني الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إلى اليابان ابتداءً من نوفمبر
اليوم 12:51
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
الرياضي
باريت يتحدي راكيموف في «وزن الريشة السوبر» أبوظبي
اليوم 12:30
سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بأستانا
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©