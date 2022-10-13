منتدى روابط الدوريات العالمية في ضيافة الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

تنظم رابطة المحترفين، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، للمرة الأولى في المنطقة، والذي سيشهد مشاركة نخبة من صناع القرار من القيادات الرياضية، في روابط الدوريات العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومجلس إدارة الجمعية الدولية لكرة القدم، لاستشراف وصياغة مستقبل اللعبة.

ويعتبر هذا المنتدى واحداً من أكبر تجمعات روابط كرة القدم المحترفة حول العالم، وتسعى الجلسات، التي ستقام على مدار يومين، في فيستيفال سيتي دبي، إلى تحقيق أهداف ترتبط بحوكمة كرة القدم، قواعد اللعبة، النزاهة، تنسيق جدولة المسابقات لضمان توافر اللاعبين في المسابقات الدولية، العلاقات بين الأندية ولاعبيها، وخاصة علاقات التعاقد مع اللاعبين، تنظيم انتقالات اللاعبين، وتنظيم التعاقدات مع الوكلاء والوسطاء.

ويُعقد هذا المنتدى سنوياً بمشاركة الروابط المحترفة لكرة القدم من مختلف دول العالم، وهي الروابط الأعضاء، ويعد فرصة حقيقية تتعاون فيها الروابط فيما بينها، لبناء علاقات مهنية متميزة، وتستضيف رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع السنوي لعام 2022، بحضور 32 رابطة محترفة، وأكثر من 75 ممثلاً عن الهيئات الرياضية، تشمل ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الدولي وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية الدولية لكرة القدم.