500 لاعب في تحدي «عضلات دبي برو»



رضا سليم (دبي)

بدأت اللجنة المنظمة لبطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا العالمية، في وضع اللمسات الأخيرة على الحدث الذي ينظمه نادي أوكسجين للمرة الأولى في المنطقة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمركز دبي التجاري العالمي الحدث الذي سيقام يومي 22 و23 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يتم تجهيز مكان الحدث عقب انتهاء معرض جيتكس العالمي.

ووجه عادل آل علي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على رعايته للبطولة مؤكدا أن الحدث سيشهد حضورا كبيرا من الشخصيات الرياضية والمسؤولين والجماهير كون هذه الرياضة لها شعبية كبيرة في الإمارات والكثير من الجماهير من مختلف الجنسيات تحرص على متابعتها.

وأوضح أن الحدث يقام للمرة الأولى في الإمارات وتضم عدد من اللاعبين المحترفين المشهورين في العالم وتؤهل لبطولة مستر أولمبيا في شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشارك 100 لاعبا محترفا و400 لاعبا من الهواة، والفائز من مسابقة الهواة سيحصل على بطاقة اللعب مع المحترفين، ويستطيع اللاعب الهاوي أن يصل للنهائيات ويفوز بالبطولة ويتأهل للعب في مستر أولمبيا في ولاية لاس فيجاس الأميركية.

وأضاف آل علي:«ميزان اللاعبين يوم 21 أكتوبر ويسبقه مؤتمر صحفي بمجلس دبي الرياضي للإعلان عن تفاصيل البطولة، على أن تبدأ التصفيات يوم 22 أكتوبر على أن تقام النهائيات يوم 23 أكتوبر، ونظام البطولة ستكون عبارة عند 6 فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك للرجال الهواة، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال الهواة، وفئة كمال الأجسام للهواة، وفئة الفيزيك للرجال المحترفين، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال المحترفين، وفئة كمال الأجسام للمحترفين، وسيتأهل أول 3 لاعبين هواة في كل فئة إلى مستوى المحترفين في حين يتأهل أول المحترفين في كل فئة إلى مستر أولمبيا.

وأشار إلى أن الهدف من البطولة هو تأهل أكبر عدد من اللاعبين العرب إلى مستر أولمبياد ونطمح في الوصول إلى 10 لاعبين ونطمح أن يترك الحدث بصمة كبيرة على مستوى المنطقة.