«الفرعون المصري» يعود برقم مذهل

علي معالي(دبي)

فرض النجم المصري محمد صلاح نفسه من جديد على الساحة الكروية العالمية، وهذه المرة من نافذة دوري أبطال أوروبا 2022- 2023، حيث سجل لاعب ليفربول الإنجليزي أسرع هاتريك في تاريخ المسابقة في زمن 6 دقائق و12 ثانية فقط، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات.

وتغلب ليفربول الإنجليزي على رينجرز الاسكتلندي 7-1 سجل منها محمد صلاح 3 أهداف في الدقائق 76 و80 و82، ليصبح الدولي المصري صاحب أسرع هاتريك في تاريخ المسابقة الأوروبية العريقة، متفوقاً على كبار الهدّافين في البطولة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا خلال 6 دقائق و12 ثانية، ويأتي وصيفاً بافيتيمبي جوميز في لقاء ليون ودينامو زغرب 7-1 موسم 2011-2012 خلال 8 دقائق، وفي المركز الثالث يأتي مايك نيويل في لقاء بلاكبيرن وروزنبورج 4-1 موسم 1995-1996 خلال 9 دقائق, ورحيم سترلينج رابعاً في لقاء مانشستر سيتي وأتالانتا 5-1 موسم 2019-2020 خلال 11 دقيقة, وكريستيانو رونالدو خامساً في لقاء ريال مدريد ومالمو 8-0 موسم 2015-2016 خلال 11 دقيقة.

وفي المركز السادس ليفاندوفسكي في لقاء بايرن ميونيخ وسالزبورج 7-1 موسم 2021-2022 خلال 11 دقيقة, وليفاندوفسكي مرة أخرى في لقاء بايرن ميونيخ وكرفينا زفيزدا 6-0 موسم 2019-2020 خلال 12 دقيقة, وأدريانو سابعاً في لقاء شاختار وباتي بوريسوف 7-0 موسم 2014-2015 خلال 12 دقيقة.

ورفع محمد صلاح عدد أهدافه في دوري أبطال أوروبا 2022- 2023 إلى 5 أهداف رفقة هالاند مهاجم مانشستر سيتي وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر نابولي الإيطالي الترتيب برصيد 12 نقطة ويحتل أياكس أمستردام الهولندي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل رينجرز الاسكتلندي ترتيب المجموعة من دون نقاط.