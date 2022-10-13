كلوب: سنبدأ من هنا

برلين(د ب أ-ستاتس بيرفورم)

أثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على الأداء «الاستثنائي» للنجم المصري محمد صلاح، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، خلال الفوز الساحق على جلاسجو رينجرز 7 / 1 في دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح من على مقاعد البدلاء وسجل ثلاثة أهداف في غضون 6 دقائق و12 ثانية، وهو أسرع هاتريك في تاريخ دوري الأبطال.

وسجل روبرتو فيرمينو هدفين وأضاف داروين نونيز وهارفي إليوت الهدفين الآخرين، بعد أن تقدم سكوت ارفيلد بهدف لرينجرز.

ويحتاج ليفربول لنقطة واحدة فقط من أخر مباراتين له بدور المجموعات أمام أياكس أمستردام ونابولي، لكي يصعد إلى الأدوار الإقصائية.

وقال كلوب لمنصة «بي تي سبورت»، أجرينا محادثات بناءة حقاً بين شوطي المباراة، أردنا المزيد في الشوط الثاني، الأمر نجح تماماً«.

وأضاف»كان أمراً استثنائياً خاصة من جانب مو، كان من المهم للغاية كيفية تأقلمنا على المراكز، كل من بدأ المباراة لعب بشكل جيد حقاً، فابيو وكارفاليو وهارفي«.

وأشار»إنه أفضل ما يمكننا طلبه، أشعر برضا حقيقي«.

وأكد المدرب الألماني»أعتقد حقاً أن الشوط الأول كان بمثابة إعداد للشوط الثاني، بإمكاننا أن نصبح فريقاً جيدًا للغاية، بنينا على الأمور الإيجابية من الشوط الأول، واصلنا التحرك واضطر الفريق الخصم لتغيير وسط ملعبه«.

وأوضح:»الأهداف التي سجلناها كانت استثنائية، إنها ليلة نرى أنها كانت ناجحة بالنسبة لنا، لقد غيرت الحالة المزاجية بالتأكيد، وهذا أمر جيد«.

وختم كلوب بالقول:»نحن جميعاً نعرف من سنواجه يوم الأحد «مانشستر سيتي» سيكون الأمر مختلفاً، لكن من الأفضل خوض المباراة بالشعور الناجم عن مباراة الأمس".