صلاح.. 3 أهداف في 6 دقائق

جلاسجو (رويترز)

سجل البديل محمد صلاح ثلاثة أهداف ليقود ليفربول لسحق رينجرز 7-1 بعدما كان متأخرا في النتيجة ليقترب من التأهل إلى مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وواجه ليفربول صعوبة في الدخول لأجواء المباراة في بدايتها إذ تأخر بهدف سجله سكوت أرفيلد في الدقيقة 17، لكن تقدم أصحاب الأرض دام لأقل من ثماني دقائق إذ أدرك المتألق روبرتو فيرمينو التعادل بضربة رأس مستغلا ركلة ركنية.

وكان ليفربول الفريق الأفضل في الشوط الثاني وتقدم عن جدارة في الدقيقة 55 عندما استغل فيرمينو عرضية منخفضة متقنة من جو جوميز ليهز الشباك.

وبينما اندفع رينجرز لإدراك التعادل، وضع داروين نونيز المباراة بعيدا عن متناول صاحب الضيافة، قبل أن يسجل صلاح، الذي حل بديلا، ثلاثية من الأهداف في غضون ست دقائق ليقود الفريق لانتصار كبير. وزاد هارفي إليوت من غلة الأهداف.

وبهذا الفوز، يحتل ليفربول المركز الثاني بالمجموعة الأولى، ما يعني أنه يحتاج نقطة وحيدة من آخر مباراتين ليحسم بطاقة التأهل إلى مراحل خروج المغلوب، بينما يتذيل رينجرز الترتيب بنقطة وحيدة.