«السجل المثالي» سباق خاص محلياً وعالمياً

مراد المصري (دبي)

واصل الثلاثي الشارقة والجزيرة والوصل سجله المثالي هذا الموسم في ختام ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، على اعتبارها الفرق الوحيدة التي لم تعرف الخسارة لحد الآن.

وفي ست مباريات أقيمت، بواقع خمسة في دوري أدنوك للمحترفين وواحدة في كأس رابطة المحترفين، نجحت هذه الفرق من تفادي الخسارة، ويعتبر «الملك» الأكثر تحقيقاً للفوز في خمس مناسبات مقابل تعادل واحد، فيما حقق كل من «الإمبراطور» و«فخر أبوظبي» الفوز أربع مرات مقابل تعادلين.

ويشهد الموسم الحالي هذه الظاهرة على صعيد مسابقات عالمية وعربية أيضاً، ويعتبر باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب أكبر عدد من المباريات دون خسارة، بواقع 14 مباراة منذ بداية الموسم، منها 10 في الدوري الفرنسي بثمانية انتصارات وتعادلين و 4 في دوري أبطال أوروبا بفوزين وتعادلين.

ويليه في القائمة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي برصيد 13 مباراة، بواقع 9 مباريات في الدوري وأربعة في دوري الأبطال، فحقق السيتي 10 انتصارات وتعادل 3 مرات بالمجمل، ونابولي 11 انتصاراً وتعادلين.

ويأتي بعد ذلك ريال مدريد الذي لم يعرف الخسارة في أول 12 مباراة هذا الموسم، بواقع 8 مباريات في الدوري و 4 في دوري الأبطال، فحقق 10 انتصارات وتعادل مرتين بالمجمل.

وبعيداً عن دوريات الدرجة الأولى، لكن على صعيد المحترفين في أوروبا، يواصل بورغوس مسيرته الإعجازية في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث وصل ليلة أمس، إلى 10 مباريات دون الخسارة أو حتى استقبال أي هدف خلالها طوال 900 دقيقة هذا الموسم، عندما حقق الفوز على أندورا بهدف دون مقابل، ليكون فوزه الرابع مقابل 6 تعادلات.

عربياً، تشهد انطلاقة الدوري السعودي نجاح الشباب والاتحاد عدم تعرضهما للخسارة في أول سبع جولات، مع أفضلية للشباب الذي حقق 6 انتصارات وتعادل ليتصدر الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما حقق الاتحاد 4 انتصارات و 3 تعادلات ليحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة.