برشلونة في خطر !!

أنور إبراهيم (القاهرة)

حبس برشلونة الإسباني أنفاس جماهيره الغفيرة التي إمتلأ بها ملعب كامب نو «أكثر من 90 ألف متفرج»، عندما ظل خاسراً 2/3 حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لمباراته أمام إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ولم تتنفس هذه الجماهير الصعداء إلا عندما سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل بضربة رأس رائعة قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

غير أن خبراء اللعبة ومحلليها وكذلك مواقع الصحف الرياضية في إسبانيا وإيطاليا، يرون إن هذا التعادل بطعم الخسارة ويضع البارسا في خطر شديد، قد يحرمه من التأهل إلى دور خروج المغلوب في هذه البطولة، وبالتالي الإبتعاد إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مثلما حدث له في الموسم الماضي.

وقبل جولتين من نهاية دور المجموعات بهذه البطولة، لم تعد «كتيبة تشافي» تملك مصيرها بيدها، بل أصبح الأمر مرهونا أيضاً بنتائج آخرين في المجموعة، وبعد أن تأهل بايرن ميونيخ رسمياً إلى الدور التالي بالعلامة الكاملة حيث فاز في مبارياته الأربع «12نقطة»، فإن الصراع القادم سيكون بين الإنتر «7 نقاط» والبارسا «4 نقاط».

والسؤال الذي يقفز إلى أذهان عشاق ومحبي كرة القدم هو: ماذا يحدث إذا تعادل فريقين أو أكثر في عدد النقاط ؟ شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» أجابت على هذا السؤال قائلة: معايير البطولة تأخذ في الإعتبار على الترتيب: أكبر عدد من النقاط التي حصل عليها الفريق في المواجهات المباشرة، ثم أفضل فارق أهداف في اللقاءات المباشرة، ثم أكبر عدد من الأهداف في اللقاءات المباشرة.. وهذه المعايير الثلاثة حتى الآن في مصلحة الفريق الإيطالي، ما يعني إن برشلونة معرض للخروج من البطولة من الجولة القادمة إذا فاز الإنتر على فريق فيكتوريا بلزن التشيكي رابع المجموعة برصيد صفر نقاط، أو على بايرن ميونيخ في الجولة السادسة والأخيرة. وبتفصيل أكثر، لن يتأهل برشلونة إذا لم يفز في مباراتيه القادمتين أمام البايرن وبلزن، وحتى إذا خسر الإنتر مباراتيه القادمتين، فإن البارسا لكي يتأهل عليه أن يحصل على 4 نقاط على الأقل من المباراتين القادمتين «البايرن وبلزن»، وهو ما يضع الفريق الكتالوني في موقف لايحسد عليه.