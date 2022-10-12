ختام مثير لذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (دبي)

سجل «البديل» الأرجنتيني توماس شانكالاي هدفاً ثميناً في الدقيقة 96، ليهدي فريقه الوصل الفوز أمام مضيفه خورفكان 3-2 في «الختام المثير» لجولة ذهاب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي شهدت فوز النصر على ضيفه البطائح 2-0، وتغلب عجمان أمام ضيفه الظفرة 3-1.

وتنتظر الفرق الـ 12 المتنافسة على بطاقات التأهل للدور ربع النهائي اللحاق بفريقي العين «حامل اللقب»، وشباب الأهلي «الوصيف»، جولة الإياب الحاسمة للدور الأول والمقررة يومي الجمعة والسبت 25 و26 نوفمبر المقبل.

وحول الوصل تأخره أمام مضيفه خورفكان بهدف إلى فوز 3-2 على استاد صقر بن محمد القاسمي، وسجل أيلتون فيليبي هدفي «النسور» في الدقيقتين 5 و65، فيما أحرز ثلاثية «الإمبراطور» فابيو ليما في الدقيقة 15، وجيلبيرتو أوليفيرا من رأسية في الدقيقة 62، والبديل توماس شانكالاي في الدقيقة 96، في انتظار مواجهة الإياب الحاسمة على ملعب «زعبيل» في 25 نوفمبر المقبل.

من جهته، استعاد النصر ذاكرة الفوز الغائبة عن الفريق على مدار ثلاث مباريات على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه على ضيفه البطائح بهدفين دون مقابل، وسجل ريان مينديز في الدقيقة 18، والمدافع يعقوب البلوشي «28»، ثنائية «العميد» في الشوط الأول، ليمنحا «الأزرق» الأسبقية في جولة الذهاب، قبل مباراة «الإياب الحاسمة» في 25 نوفمبر المقبل على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

وتغلب فريق نادي عجمان على ضيفه الظفرة 3-1 على استاد راشد بن سعيد، وأحرز ثلاثية «البرتقالي» علي مدن في الدقيقة 29، وأضاف محمد هلال الهدف الثاني في الدقيقة 50، وكلاوديو رافايل «هدف عكسي» في الدقيقة 72، فيما سجل هدف الفارس محمد إسماعيل الجنيبي في الدقيقة 64.