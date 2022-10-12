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الرياضي

مهرجان التحدي للجو جيتسو ينطلق في أبوظبي السبت

مهرجان التحدي للجو جيتسو ينطلق في أبوظبي السبت
13 أكتوبر 2022 00:02

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم اتحاد الجو جيتسو النسخة الرابعة من مهرجان التحدي، والتي تتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من (4 إلى 15 عاماً) يومي السبت والأحد المقبلين في «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.
ويعد مهرجان التحدي للجو جيتسو أحد أبرز الفعاليات التي تتضمنها أجندة الاتحاد للموسم الحالي، وتستهدف البراعم والصغار الذين يمثلون مستقبل جو جيتسو الإمارات. وحظيت النسخ الثلاث الماضية من المهرجان بإقبال كبير وحققت نجاحات فاقت كل التوقعات، وحرص كبير من الأسر والعائلات على الحضور في المدرجات خلف أبنائهم وبناتهم لتشجيعهم ومؤازرتهم في بداية مسيرتهم.
ويقول فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «يواصل الاتحاد تنظيم البطولات والفعاليات التي تركز على فئات الأطفال والبراعم والناشئين مواكبةً لاستراتيجيته الطموحة التي تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في الأجيال، وصقل مواهبهم باعتبارهم حجر الزاوية لتطوير جو جيتسو الإمارات ورسم ملامحه المستقبلية».
وأضاف الشامسي: يساهم المهرجان في تحقيق العديد من المكاسب ومن أهمها تعزيز الوعي برياضة الجو جيتسو، والترحيب بشريحة جديدة من المواهب المهتمين بتدشين مشوارهم الاحترافي في الرياضة خلال الأعوام المقبلة. ولفت الشامسي إلى أن الإقبال المتزايد للمشاركة في هذه الفعالية المتميزة، يعكس نجاح رؤية اتحاد الجو جيتسو في تصميم وتنفيذ المبادرات التي تساهم في تعزيز انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين والتركيز على فئة الأطفال التي تمثل الجيل الجديد من الأبطال. ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم السبت المقبل، بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
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