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«الإمارات للدراجات» يحصد الفوز الـ 47 في 2022

«الإمارات للدراجات» يحصد الفوز الـ 47 في 2022
12 أكتوبر 2022 22:13

أبوظبي (الاتحاد) 

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حقّق فريق الإمارات فوزاً مدوّياً في المرحلة الثانية من طواف لانكاوي، إذ أثبت سيباستيان مولانو أنّه الأسرع في المرحلة بين كوالا كلاوانج وراوب (178.9 كلم).
برز الدرّاج الكولومبي في آخر 200 متر، عبر فراغ وجده بين رماحة دراجات صعب تخطّيها، منتظراً التوقيت الأمثل لاتخاذ خطوته التي حقّقت الفوز الأوّل لفريق الإمارات في السباق الماليزي.
قال مولانو: أنا في غاية السعادة لتحقيق هذا الفوز، الأوّل لي ولفريقي هنا في ماليزيا، أداء الفريق كان ممتازاً طوال السباق، كان السباق منهكاً بعض الشيء ولكنني رأيت هذا الفراغ لجهة اليمين في الجزء المستقيم الأخير، فسارعتُ نحوه وأجدَت خطوتي نفعاً. نهاية هذه السنة كانت طويلة مع «الفويلتا» والألعاب الأولمبية، لذا فإنّ تحقيق ما حققناه أمر مُرضٍ جدّاً.

فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
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