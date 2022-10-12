مايد مصبح يُعيد اكتشاف نفسه في حراسة «الملك»

علي معالي (دبي)

أعاد الروماني كوزمين من جديد اكتشاف حارس مرمى يُمكن الاعتماد عليه في الفترة المقبلة، وذلك بالدفع بمايد محسن مصبح في حراسة مرمى الملك خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بني ياس في الجولة الأولى من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفرض مايد مصبح نفسه من جديد في مباراة انتهت لصالح فريقه بثلاثة أهداف نظيفة. وما قدمه مايد مصبح في مباراة السماوي والتصدي للعديد من الهجمات الخطيرة، يؤكد أن الحارس جاهز عندما يحصل على فرصته المناسبة، وذلك في ظل التدريبات والانتظام القوي لمايد في المران، رغم أنه شارك في آخر مباراة بشكل رسمي ضد حتا في الجولة الخامسة من كأس المحترفين في مسماها القديم وكانت المباراة يوم 16 نوفمبر 2019.

وظهور مايد بهذه الصورة الجيدة رغم الابتعاد الطويل عن حراسة المرمى، يؤكد أن هناك جهداً كبيراً مبذولاً، سواء من مدرب الحراس بالنادي أو من حرص اللاعب على أن يقدم أفضل ما لديه، والمواظبة على التدريبات رغم أن فرص المشاركة خلال الفترات الماضية كانت معدومة.