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الرياضي

سباق الجري للسيدات في دبي 13 نوفمبر

سباق الجري للسيدات في دبي 13 نوفمبر
13 أكتوبر 2022 00:01

دبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق منافسات النسخة التاسعة من «سباق دبي لجري السيدات»، في الساعة السابعة صباح الأحد 13 نوفمبر المقبل، وهو الحدث الذي تنظمه مجموعة «بلان بي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد ألعاب القوى، في جزيرة «بلو ووترز» في دبي، ويمتد السباق لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات.
ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق حتى 6 نوفمبر المقبل عبر موقع بريمير أونلاين، وتتاح المشاركة للنساء والفتيات من سن 12 عاماً فما فوق، ويمكن للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً المشاركة أيضاً برفقة ذويهم.
ويعد سباق دبي لجري السيدات الحدث الأهم في سباقات الجري للسيدات، الذي يجمع بين الهواة والمحترفين من مختلف الفئات، والذي سيتم تنظيمه هذا العام في منطقة سياحية فريدة هي جزيرة «بلو ووترز»، وستجري المتسابقات في مختلف شوارع الجزيرة وتكون الانطلاقة والختام بجوار (عين دبي) الأكبر من نوعها في العالم.
وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى: «يميز السباق هذا العام طابع خاص، في ظل الدور الرائد للمرأة في بناء دولة الإمارات، والنجاحات الكبيرة التي حققتها في كافة مجالات الحياة لتكون مصدراً للإلهام والفخر، وسيحظى سباق دبي لجري السيدات هذا العام بمستوى كبير من الإثارة والمنافسة القوية، بما يتسق مع رؤية اتحاد ألعاب القوى للوصول باللعبة إلى آفاق التطور الذي يترجم التطلعات المرجوة، لأن الفائز في نهاية الأمر هي المرأة التي تعزز مكانتها المرموقة في المجتمع، وبدورنا كاتحاد مسؤول عن نشر وتطوير رياضة ألعاب القوى في الدولة، فنحن حريصون على مشاركة رياضياتنا من لاعبات الأندية والمنتخب الوطني في هذا الحدث، خاصة بعد أن تطور مستوى لياقتهن في الفترة الأخيرة».

منصور بن محمد
دبي
الإمارات
منصور بن محمد بن راشد
سباق الجري للسيدات
سباق الجري
سباق دبي للجري للسيدات
مجلس دبي الرياضي
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