الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتحاد الريشة الطائرة يبحث أفضل التجارب الآسيوية لنشر وتطوير اللعبة

اتحاد الريشة الطائرة يبحث أفضل التجارب الآسيوية لنشر وتطوير اللعبة
12 أكتوبر 2022 19:43

 
كوالالمبور (وام)

أخبار ذات صلة
سباق الجري للسيدات في دبي 13 نوفمبر
منتخبنا يواجه إسبانيا في افتتاح «شاطئية القارات»


ناقش اتحاد الريشة الطائرة مع الاتحاد الآسيوي، خلال اجتماع القادة الإقليمي، أفضل التجارب والآليات لنشر اللعبة وتطويرها والترويج لها من خلال خطط استراتيجية طموحة، خاصة في ظل الاهتمام المتصاعد من قبل الأندية الإماراتية بتشكيل فرق تشارك في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية. ومثل الاتحاد الإماراتي، خلال الاجتماع، محمد عبيد هلال النقبي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الفعاليات.
وكان الاتحاد القاري للريشة الطائرة وبحضور 43 دولة آسيوية قد وافق على تنظيم الإمارات لبطولة آسيا للريشة الطائرة العام المقبل ولمدة 5 سنوات متتالية في مدينة دبي، تقديراً لمكانة دولة الإمارات التنظيمية وتشجيعاً للاتحاد الذي تم تشكيله أخيراً للعبة.
وأكد محمد عبيد هلال النقبي عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المنفصلة مع الاتحادات القارية المنطوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، الأمر الذي ساهم في اكتساب المزيد من الخبرات والاطلاع على الرؤى والتجارب المختلفة لهذه الاتحادات، خاصة وانه الاجتماع الخارجي الأول للاتحاد الإماراتي.
وثمن النقبي اهتمام الاتحاد الآسيوي بالاتحاد الإماراتي والدعم الذي لاقاه من أجل تسهيل كافة العقبات للتواجد بقوة على الساحة الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الاتحاد الإماراتي لا يزال في مراحله الأولى.

الريشة الطائرة
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©