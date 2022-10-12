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«العميد» يستعيد الذاكرة بثنائية «الراقي»

«العميد» يستعيد الذاكرة بثنائية «الراقي»
12 أكتوبر 2022 19:38

معتصم عبدالله (دبي)
استعاد النصر ذاكرة الفوز الغائبة عن الفريق على مدار ثلاث مباريات على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، بفوزه على ضيفه البطائح 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد آل مكتوم، في ذهاب الدور الأول لـ «كأس رابطة المحترفين».
وسجل ريان مينديز في الدقيقة 18، والمدافع يعقوب البلوشي «28»، ثنائية «العميد» في الشوط الأول، ليمنحا «الأزرق» الأسبقية في جولة الذهاب، قبل مباراة «الإياب الحاسمة» في 25 نوفمبر المقبل على ستاد خالد بن محمد بالشارقة.
واستغل النصر تمريرة خاطئة من الحارس زايد الحمادي، تبادلها الثنائي ديمبو داربوي وريان مينديز لتصل إلى الأخير وينجح في إيداعها الشباك في الدقيقة 18.
وأضاف «العميد» الهدف الثاني في الدقيقة 28، من ركلة حرة نفذها توزي على رأس المدافع يعقوب البلوشي حولها داخل مرمى الضيوف لحظة خروج الحارس زايد الحمادي، وهو الهدف الأول للبلوشي بقميص «العميد» والأول أيضاً للاعب في مسابقة الكأس.

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