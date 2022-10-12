عجمان يهزم الظفرة بـ «ثلاثية»

رضا سليم (دبي)

حقق فريق عجمان الفوز على فريق الظفرة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان بذهاب الدور الأول من كأس أبوظبي الإسلامي، أحرز أهداف «البرتقالي»، علي مدن في الدقيقة 29 من الشوط الأول وأضاف محمد هلال الهدف الثاني في الدقيقة 50، ثم كلاوديو رافايل في مرماه في الدقيقة 72، فيما سجل هدف الفارس محمد إسماعيل الجنيبي في الدقيقة 64، ويلتقي الفريقان في جولة الإياب يوم 26 نوفمبر باستاد حمدان بن زايد.

ودفع الصربي جوران مدرب البركان بلاعبي الصف الثاني في الشوط الأول وكان البحريني علي مدن الوحيد من الأساسيين ضمن التشكيلة الأساسية والذي افتتح التسجيل للفريق في الدقيقة 29، ومع بداية الشوط الثاني أجرى جوران تغييرات بنزول المغربي وليد أزارو والتونسي فراس بالعربي والكونجولي بريستيج مبونجو من أجل تجهيزهم لمواجهة خورفكان في الجولة المقبلة لدوري أدنوك للمحترفين، لينجح محمد هلال في إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 من تمريرة رائعة من فراس بالعربي.

ونجح البديل محمد إسماعيل الجنيبي في تسجيل هدف الفارس الأول في الدقيقة 64 بعد دقيقة واحدة من نزوله بعدما استقبل تمريرة وليد عمبر السحرية قابلها مباشرة في المرمى، ليقلص الفارق إلى هدف، ويتغير أداء الفارس للأفضل ويشكل عمبر جبهة هجومية ويرد عجمان وأهدر وليد أزارو أسهل فرصة للتسجيل، من بعده فراس وحسين عبدالرحمن.

وشهدت الدقيقة 72 الهدف الثالث لـ«البرتقالي» إثر تدخل وليد أزارو مع المدافع كلاوديو رافايل الذي غير اتجاهها في مرماه ويرفع النتيجة إلى 3-1، وهو ما انتهت عليه جولة الذهاب بين الفريقين.