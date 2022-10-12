الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عجمان يهزم الظفرة بـ «ثلاثية»

عجمان يهزم الظفرة بـ «ثلاثية»
12 أكتوبر 2022 19:20

رضا سليم (دبي)
حقق فريق عجمان الفوز على فريق الظفرة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان بذهاب الدور الأول من كأس أبوظبي الإسلامي، أحرز أهداف «البرتقالي»، علي مدن في الدقيقة 29 من الشوط الأول وأضاف محمد هلال الهدف الثاني في الدقيقة 50، ثم كلاوديو رافايل في مرماه في الدقيقة 72، فيما سجل هدف الفارس محمد إسماعيل الجنيبي في الدقيقة 64، ويلتقي الفريقان في جولة الإياب يوم 26 نوفمبر باستاد حمدان بن زايد.
ودفع الصربي جوران مدرب البركان بلاعبي الصف الثاني في الشوط الأول وكان البحريني علي مدن الوحيد من الأساسيين ضمن التشكيلة الأساسية والذي افتتح التسجيل للفريق في الدقيقة 29، ومع بداية الشوط الثاني أجرى جوران تغييرات بنزول المغربي وليد أزارو والتونسي فراس بالعربي والكونجولي بريستيج مبونجو من أجل تجهيزهم لمواجهة خورفكان في الجولة المقبلة لدوري أدنوك للمحترفين، لينجح محمد هلال في إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 من تمريرة رائعة من فراس بالعربي.
ونجح البديل محمد إسماعيل الجنيبي في تسجيل هدف الفارس الأول في الدقيقة 64 بعد دقيقة واحدة من نزوله بعدما استقبل تمريرة وليد عمبر السحرية قابلها مباشرة في المرمى، ليقلص الفارق إلى هدف، ويتغير أداء الفارس للأفضل ويشكل عمبر جبهة هجومية ويرد عجمان وأهدر وليد أزارو أسهل فرصة للتسجيل، من بعده فراس وحسين عبدالرحمن.
وشهدت الدقيقة 72 الهدف الثالث لـ«البرتقالي» إثر تدخل وليد أزارو مع المدافع كلاوديو رافايل الذي غير اتجاهها في مرماه ويرفع النتيجة إلى 3-1، وهو ما انتهت عليه جولة الذهاب بين الفريقين.

أخبار ذات صلة
عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «جيتكس» منصة مهمة لتبادل الأفكار
ختام مثير لذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»
عجمان
الظفرة
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©