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الرياضي

تن هاج: هدفي «أفضل نسخة» من رونالدو

تن هاج: هدفي «أفضل نسخة» من رونالدو
12 أكتوبر 2022 17:30

مانشستر (رويترز)
قال الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إنه يرغب في الحصول على أفضل نسخة من كريستيانو رونالدو، بعدما سجل المهاجم المخضرم هدفه رقم 700 في مسيرته مطلع الأسبوع، حين هز شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشارك رونالدو، الذي تصدر هدافي يونايتد الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً في جميع المسابقات، بديلاً هذا الموسم، حيث لم يظهر في التشكيلة الأساسية سوى أربع مرات وسجل هدفين.
وقال تن هاج إن البرتغالي، الذي غاب عن فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم وكان سيرحل عن الفريق في الصيف الماضي، افتقر إلى قوته الذهنية المعروفة في بداية الموسم لكنه أصبح أكثر جاهزية ولياقة الآن.
وقال المدرب الهولندي للصحفيين قبل استضافة أومونيا نيقوسيا يوم الخميس في الدوري الأوروبي: أريد أن أدعمه قدر الإمكان، لدينا مطالب معينة من اللاعبين في مراكز محددة، أريد أن أحصل على أفضل نسخة منه.. هو أفضل بدنيا الآن وأنا سعيد بذلك، في البداية كان يعاني من نقص اللياقة، ويثبت هذا مجدداً أهمية فترة الإعداد التي تسبق انطلاق الموسم.
ويستعد يونايتد للعب بقوته الضاربة أمام أومونيا، الذي شكل تهديداً كبيراً لعملاق مانشستر قبل أن يخسر 3-2 الأسبوع الماضي، نظراً لأن الفريق الإنجليزي يستهدف صدارة المجموعة الخامسة.
ويحتل فريق تن هاج المركز الثاني متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر.
وأضاف تن هاج: سنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز، هي مواجهة أوروبية وصعبة، قلت للاعبين قبل عدة أسابيع، من المهم أن نتصدر المجموعة، نريد الفوز بكل المباريات، ومن الواضح أننا نريد أن نتجنب أن ننهي المجموعة في المركز الثاني.
وسيغيب المهاجم أنطوني مارسيال عن مباراة أومونيا بعدما عاد مؤخراً، من الإصابة لكنه تعرض لمشكلة في الفخذ خلال الشوط الأول من مواجهة إيفرتون.
وقال تن هاج عن الفرنسي الذي سجل ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات: بالطبع كنت أريد وجوده، أحياناً يكون من المحبط غياب بعض اللاعبين لأنني أعرف مدى حاجة الفريق لهم. حين يغيب اللاعبون، علينا أن نتعامل مع الموقف.

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