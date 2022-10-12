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«إنفستوبيا» تطلق فعالية «مستقبل الاستثمار في الرياضة»

«إنفستوبيا» تطلق فعالية «مستقبل الاستثمار في الرياضة»
12 أكتوبر 2022 16:30

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت «إنفستوبيا»، منصة الإستثمار العالمية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارت في سبتمبر 2021، عن إطلاق فعالية «مستقبل الاستثمار في الرياضة»، بالتزامن مع كأس العالم 2022. وسيتم تنظيم الفعالية بالشراكة مع القمة العالمية للشركات يومي 7 و8 ديسمبر في دبي.
جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس إنفستوبيا، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، وبرنارد كيازو، رئيس القمة العالمية للشركات.
وسيجمع الحدث، المقرر تنظيمه في ديسمبر المقبل، صناع القرار الرئيسيين من عالم كرة القدم والمستثمرين الرياضيين على مستوى العالم، كما سيتضمن جلسات حوارية حول مستقبل الاستثمار في الرياضة في ضوء الفرص الواسعة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي.
وقال محمد ناصر الزعابي: «يشهد عالم الرياضة الكثير من التغييرات بسبب عوامل مختلفة مثل التمويل البديل والتكنولوجيا والاستدامة. لذلك ومن خلال تعاوننا مع القمة العالمية للشركات، نسعى لجمع قادة اتحادات كرة القدم ورعاة كرة القدم وصناديق الرياضة، لمناقشة التغييرات التي تؤثر على قطاع الرياضة واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات التي ستشكل ملامح اقتصاد الرياضة في المستقبل».
وبدوره قال برنارد كيازو، رئيس القمة العالمية للشركات، «لقد تطور عالم الرياضة في السنوات الخمس الماضية بشكل أكبر مما كان عليه في العشرين عاماً الماضية، حيث أصبح أكثر طابعاً مؤسساتياً، وحفّز اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. على بعد 45 دقيقة فقط بالطائرة من مباريات كأس العالم، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، لدينا فرصة فريدة للجمع بين عالم الرياضة والأعمال في دبي في إطار منصة إنفستوبيا لتحديد كيف سيبدو العقد القادم للرياضة».

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