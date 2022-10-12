سيطرة «وصلاوية» على جوائز «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

عاد فابيو ليما، نجم الوصل ولاعب منتخبنا الوطني، لخطف الأضواء في الجولة الخامسة، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام الظفرة، ليحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، بحصوله على أعلى نسبة من الأصوات في استفتاء الشبكة الأسبوعي، بـ 51%، جمعها من 20% من بطاقات ترشيح الخبراء، و31% من تصويات جمهور ومتابعي «سبورت فور أوول».

أما جائزة أفضل حارس في الجولة، فذهبت للمرة الثانية على التوالي إلى خالد السناني، رغم عدم تصويت أي خبير من لجنة الجائزة له! على عكس الجولة الماضية التي منحه فيها الخبراء العلامة الكاملة 20 من 20 بطاقة ترشيح، إلا أن المشاركين في الاستفتاء من جمهور الشبكة كان لهم رأي آخر في تتويج السناني بقفاز الإجادة بنسبة 31.9 %.

وجاء الأداء المتميز للحكم عادل النقبي (81%) في قمة الجزيرة والشارقة، مقنعاً للجميع، فصوت له 19 خبيراً بنسبة 38%، و556 صوتاً للجمهور من 770 بنسبة 43.3%، ليعيد النقبي الصورة الإيجابية عن التحكيم، بعدما تم حجب الجائزة في الجولة الرابعة من قبل اللجنة الفنية المسؤلة عن اختيار الصافرة الأفضل، والتي يترأسها خبير التحكيم والحكم الدولي السابق مسلم أحمد، وذلك لأسباب فنية تتعلق بتراجع درجات تقييم جميع حكام الجولة الرابعة في المباريات السبع.

يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.