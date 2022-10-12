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منتخب بناء الأجسام يشارك في بطولة العالم بإسبانيا

منتخب بناء الأجسام يشارك في بطولة العالم بإسبانيا
12 أكتوبر 2022 16:00

دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن اعتماد المشاركة في بطولة العالم لبناء الأجسام للرجال وتحدي اللياقة البدنية للسيدات، في كتالونيا بإسبانيا خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة عضوي مجلس إدارة الاتحاد أحمد بن ظبوي الفلاسي مديراً لمنتخب اللياقة البدنية للسيدات وأحمد جوهر مديراً لمنتخب بناء الأجسام، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري للمنتخب.
وفي هذا السياق أكد محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، أن توجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه علي عبد الله بن حيدر بتوفير جميع مستلزمات الاستعداد للمشاركة الناجحة، لذلك الكل جاهز للمهمة الدولية الأقوى في بناء الأجسام واللياقة البدنية.
وقال: نتطلع للوصول لمنصات التتويج الدولية ونيل أفضل الميداليات، وبعثة الإمارات ستشارك في أقوى البطولات التي تنظم على مستوى العالم، وبالرغم من ذلك فإن الطموح كبير لكي يحقق اللاعبون واللاعبات أفضل الإنجازات.

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