منتخبنا يواجه إسبانيا في افتتاح «شاطئية القارات»

دبي (الاتحاد)

كشف مجلس دبي الرياضي عن برنامج منافسات النسخة الـ 11 من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم خلال الفترة من 01 إلى 6 نوفمبر 2022 بمشاركة 8 منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

ويستهل منتخبنا الوطني مبارياته في الساعة 5:15 مساء أمام إسبانيا، عقب مباراة منتخبي أميركا واليابان التي تقام في الساعة 4:00 مساء يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر المقبل، وسيشهد اليوم الأول أيضاً مواجهة السعودية الضيف الجديد على البطولة مع البرازيل الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم 5 مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، كما يلعب باراجواي في مواجهة إيران الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات.

ويلتقي في اليوم الثاني اليابان وباراجواي، ويصطدم البرازيل مع إسبانيا، كما يلتقي منتخبنا الوطني مع السعودية في الساعة 6:45 مساء، ويلعب إيران مع أميركا في الساعة 8:00 مساء.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة يوم الخميس 3 نوفمبر، حيث يواجه أميركا نظيره باراجواي، ويلعب السعودية أمام إسبانيا، ويلعب منتخبنا الوطني أمام البرازيل، فيما يواجه إيران نظيره الياباني، وتقام مباريات الترتيب للمراكز من الخامس إلى الثامن في الساعة 4:00 مساء يوم الجمعة 4 نوفمبر، يعقبه تنظيم حفل النجوم لتكريم أفضل المنتخبات واللاعبين والمدربين في كرة القدم الشاطئية بالعالم في الساعة 8:00 مساء، وتقام منافسات دور نصف النهائي في الساعة 6:45 مساء يوم السبت 5 نوفمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم الأحد 6 نوفمبر.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أجرى في وقت سابق قرعة توزيع المنتخبات على مجموعتين بمشاركة النجم العالمي باتريك كلويرفرت، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلاً من السعودية، وإسبانيا، والبرازيل، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كل من إيران، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وباراجواي.