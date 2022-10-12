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مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!

مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
12 أكتوبر 2022 12:45

برلين (د ب أ)
رفض ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، مناقشة «الطرد المثير للجدل» للاعب فيكايو توموري في وقت مبكر من المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق على ملعبه أمام تشيلسي الإنجليزي 0-2 مساء أمس «الثلاثاء» في دوري أبطال أوروبا، مكتفياً بالقول: «الأمر يبدو واضحاً للغاية بالنسبة لي».
وتلقى ميلان الهزيمة الخامسة على التوالي على أرضه في مواجهاته أمام الفرق الإنجليزية في دوري الأبطال، حيث حسم تشيلسي المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الأول سجلهما جورجينهو وبيير إيمريك أوباميانج.
وبدت دفة المباراة تتحول لصالح تشيلسي بشكل واضح عندما طرد توموري، مدافع تشيلسي السابق ولاعب ميلان الحالي، في الدقيقة 18.
ومنح الحكم دانييل سايبيرت البطاقة الحمراء مباشرة لتوموري إثر تدخل مع ماسون مونت داخل منطقة الجزاء، لدى تقدم الأخير نحو المرمى.
وسقط توموري بشكل خاطئ، وتمكن لاعب تشيلسي من الوقوف وسدد كرة باتجاه المرمى، وهو ما أثار استياء بيولي إزاء قرار الطرد.
وقال بيولي: «كنا نتطلع إلى تقديم مباراة جيدة، ولكن ضربة الجزاء والطرد غيرا كل شيء، ولم يكن تشيلسي بحاجة لتقديم الكثير في ظل تفوقه العددي».
وأضاف: «لا أود مراجعة هذه اللقطة، لأن الأمر يبدو واضحاً للغاية بالنسبة لي، لا أرغب في التعليق، قلت للحكم ما أعتقده، لا أتحدث الإنجليزية بطلاقة، لكنني أعتقد أنه فهم».

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