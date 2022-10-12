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مدير أستراليا المفتوحة: سنرحب بديوكوفيتش

مدير أستراليا المفتوحة: سنرحب بديوكوفيتش
12 أكتوبر 2022 12:00

 

ملبورن (رويترز) 

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قال كريج تيلي مدير أستراليا المفتوحة للتنس انه سيتم الترحيب بمشاركة نوفاك ديوكوفيتش إذا تمكن من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، وقال تيلي إن ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات سيكون مؤهلا أيضا إذا نجح في إلغاء حظر التأشيرة كجزء من ترحيله في يناير الماضي.
وتم ترحيل اللاعب الصربي من البلاد لعدم أخذ تطعيم كوفيد-19، ومُنع من الدخول مرة أخرى حتى 2025، على الرغم من أن الحكومة الأسترالية يمكن أن تتنازل عن الحظر وفقا لتقديرها.
وقال تيلي إنه لم يكن على اتصال بالحكومة بشأن ديوكوفيتش، وإن منظمي بطولة أستراليا المفتوحة لا يمكنهم الضغط نيابة عن اللاعب الصربي، وتابع تيلي «يتعين على نوفاك والحكومة الفيدرالية تسوية الموقف وبعد ذلك سنتبع أي تعليمات، إنها ليست مسألة يمكننا الضغط عليها. إنها مسألة تبقى بالتأكيد بينهما ثم وفقا لما سيحدث سنرحب به في بطولة أستراليا المفتوحة».
وقال ديوكوفيتش، الذي غاب أيضا عن بطولة أمريكا المفتوحة بسبب عدم حصوله على التطعيم، الشهر الماضي إنه ينتظر «أنباء إيجابية» من السلطات الأسترالية.
ومع ذلك، قالت وزيرة الداخلية الأسترالية السابقة كارين أندروز هذا الأسبوع إنها تعارض رفع الحكومة الحظر على ديوكوفيتش، قائلة إنه سيكون «صفعة على وجه» الأستراليين الذين تم تطعيمهم. 

نوفاك ديوكوفيتش
التنس
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بطولة استراليا المفتوحة
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