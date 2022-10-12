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الرياضي

كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين

كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
12 أكتوبر 2022 13:00

 
دبي (الاتحاد)
يستعد نادي العين للفروسية والرماية والجولف لاستضافة كأس آسيا لسباعيات الرجبي الجولة الختامية التي تنطلق خلال يومي 27 و26 نوفمبر المقبل بعد تعذر إقامتها بإمارة عجمان لأسباب فنية. ومن المقرر مشاركة 8 منتخبات للرجال هي الصين وهونج كونج واليابان وماليزيا والفلبين وسريلانكا وكوريا الجنوبية ومنتخبنا الوطني و8 منتخبات للسيدات هي الصين وهونج كونج واليابان وكازاخستان وماليزيا والفلبين وتايلاند وسريلانكا.
وعبر قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عن سعادته باستضافة فعاليات البطولة بمدينة العين، ودعا العائلات وجماهير رياضة الرجبي إلى الاستمتاع بالأداء الراقي من لاعبي المنتخبات المشاركة على نحو يؤدي إلى تعزيز الاهتمام برياضة الرجبي التي تحظى باهتمام واسع في أوساط المواطنين والجاليات المقيمة بالدولة، معتبراً البطولة فرصة جيدة لبزوغ قاعدة جديدة للرجبي من خلال نادي العين الذي أعلن ترحيبه باستضافة الحدث الرياضي الكبير، ما يساهم في تطور اللعبة على مستوى الدولة.
وعبّر محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والجهات الحكومية في إمارة عجمان، وعلى رأسها دائرة التنمية السياحية عجمان، على تعاونهم ودعمهم لرياضة الرجبي، متمنياً استضافة المزيد من بطولات الرجبي في المستقبل.
ووجّه الزعابي الشكر مجلس أبوظبي الرياضي على تسهيلات نقل البطولة لمدينة العين والتي تعتبر إحدى المدن المهمة للعبة الرجبي، حيث يوجد نادي العين آمبرز، بطل الدوري الممتاز للرجبي في هذه المدينة.
وأضاف: البطولة تحظى باهتمام كبير، والحرص على تسخير كل الإمكانيات لاستضافة بطولة استثنائية، لاسيما في ظل النجاحات التي تتحقق خلال استضافة أبوظبي العديد من الاستحقاقات الدولية الرياضية بما يمثل الثقة الكبيرة التي تحظى بها. ونشكر إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، على رأسهم محمد راشد الناصري، رئيس مجلس ادارة النادي، على سرعة التجاوب والتسهيلات التي قدموها لنا.

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