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المدرب هاي يرحل عن نيوزيلندا بعد الفشل في بلوغ كأس العالم

المدرب هاي يرحل عن نيوزيلندا بعد الفشل في بلوغ كأس العالم
12 أكتوبر 2022 12:00

 
نيوزلندا (رويترز) 

قرر داني هاي مدرب نيوزيلندا الرحيل عن المنتخب بعد الفشل في بلوغ كأس العالم لكرة القدم في قطر، وقال الاتحاد النيوزيلندي إن عقد هاي، الذي تولى المسؤولية 2019، ينتهي 31 أكتوبر الحالي.

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وأضاف أندرو براجنل رئيس الاتحاد في بيان «بدون شك لعب دورا في تطور الفريق خلال فترة صعبة، حصل داني على فرصة للتقدم مرة أخرى لوظيفة مدرب المنتخب، لكننا نحترم قراره بالمضي قدما ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم».
وخسرت نيوزيلندا 1-صفر أمام كوستاريكا في ملحق التصفيات العالمية في الدوحة في يونيو.
وستضمن الأوقيانوس مقعدا في كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقا. 

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