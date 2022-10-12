فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا



أبوظبي (الاتحاد)

تغادر يوم غدٍ «الخميس» بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 إلى إيطاليا للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة العالم ضمن رحلة المنافسة على لقب البطولة العالمي لموسم 2022 وضمن التحدي المتواصل في رحلة البحث عن أقوى ألقاب البطولات البحرية الدولية، وتقام البطولة في مدينة أولبيا بجزيرة سردينيا ابتداء من الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

وتشارك زوارق فريق أبوظبي بقيادة ثاني القمزي «زورق 5» وشون تورنتي «زورق 6» حيث يتصدر كلا الزورقين الترتيب العام حاليا للبطولة برصيد 52 لتورنتي ووصافة القمزي برصيد 35 نقطة، وتأتي مشاركة الفريق في رابع جولات البطولة بعد نتائج متميزة وقوية حققتها زوارق الفريق في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، حيث تفوق في الجولة الأولى التي أقيمت في مدينة ماكون الفرنسية بحصد المركزين الأول والثاني، وفي الجولة الثانية التي أقيمت في مدينة سانازارو الإيطالية حقق شون المركز الأول في حين حل القمزي في المركز السادس وفي الجولة الثالثة والتي أقيمت أيضا في سان نازاروا تمكن شون من حصد المركز الثالث في حين حقق القمزي المركز الثاني كي يصل الإثنان معا من مجموع ثلاث جولات إلى صدارة ووصافة الترتيب العام للبطولة حاليا.

وتغادر بعثة الفريق برئاسة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية والمتسابقين ثاني القمزي وجمعة القبيسي راديو مان القمزي وناصر الظاهري إداري الفريق وكان الطاقم الفني للفريق مع المدرب جيدو كابليني قد غادر مبكرا من أجل تحضير وتجهيز زوارق الفريق ومعسكر المشاركة في الجولة الحالية مع التركيز على إعداد الزوارق بالشكل المثالي من أجل المنافسة المرتقبة مع انضمام مبكر لشون تورنتي أيضا للتحضير للجولة الرابعة من البطولة.

وضمن مشاركاته الدولية في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، حقق فريق أبوظبي اللقب سبع مرات منذ بدء مشاركته في المنافسة منذ عام 1997، وكان آخرها احتكار المركز الأول منذ 2017 وحتى 2019 لثلاث سنوات متتالية، وعلى المستوى العام فإن صاحب أفضل رصيد في المنافسة هو الإيطالي جيدو كابليني بعشرة ألقاب وهو مدرب فريق أبوظبي في الوقت الحالي، ويأتي في المرتبة الثانية فريق أبوظبي بسبعة ألقاب قد ترتفع لثمانية هذا الموسم في حال تمكن من الظفر باللقب والدفاع عنه في أحد المواسم القوية للمنافسة.

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية وداعم الفريق في كافة مشاركاته والبطولات التي يحضر من خلالها، وشدد الرميثي على أهمية الجولة الحالية من البطولة وأهمية أيضا حصد النقاط لضمان المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم وقال: بدايتنا كانت قوية في الجولات الثلاث الماضية ونريد أن نستمر بنفس القوة والتفوق في هذه الجولة، نسعى لتحقيق لقب ثالث للفريق في 2022 خاصة بعد الفوز بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 ولقب فئة الحركات الاستعراضية في بطولة العالم للدراجات المائية.

ومن المقرر أن تبدأ البعثة أعمالها فور الوصول مساء الخميس وتنطلق الاستعدادات يوم الجمعة مع الفحص الفني للزوارق المشاركة والتسجيل الرسمي ثم انطلاق سباق السرعة وأفضل زمن يوم السبت ولاحقا السباق الرئيسي والختامي يوم الأحد.