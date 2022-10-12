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جوارديولا: هالاند «منهك للغاية»

جوارديولا: هالاند «منهك للغاية»
12 أكتوبر 2022 11:30

 
لندن (د ب أ)
أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أنه لم يرغب في المجازفة بالنرويجي إيرلينج هالاند خلال التعادل السلبي مع كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، لأنه كان «منهكا للغاية».
وجلس هالاند على مقاعد البدلاء خلال التعادل السلبي مع كوبنهاجن في المباراة التي أقيمت في العاصمة الدنماركية وشهدت طرد لاعب الفريق سيرجيو جوميز.
وقال جوارديولا إن هالاند 22 عاما الذي أحرز 20 هدفا خلال 13 مباراة مع فريقه الجديد مانشستر سيتي: «أنهى المباراة أمام ساوثهامبتون وهو في حالة إنهاك شديد ولم يتعاف بشكل جيد».
وأشار جوارديولا إلى أنه فكر في معدلات الطاقة، «الكثير من اللاعبين لم يبدأوا لأنهم حقيقة مستنزفون تماما ومتعبون»، وأكد: «فيل فودين لديه أيضا بعض المشاكل، وبيرناردو سيلفا كان مرهقا بالأمس، لقد أخبرنا». 

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