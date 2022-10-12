كامبوس ينفي رغبة «فتى بوندي المدلل» في الرحيل

أنور إبراهيم (القاهرة)

نفى البرتغالي لويس كامبوس «58 عاماً» المدير الرياضي ومستشار رئيس نادي باريس سان جيرمان الأنباء التي ترددت قبل ساعات من إنطلاق مباراة الفريق ضد بنفيكا في الجولة الرابعة للدور الأول من دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والتي أقيمت على ملعب «حديقة الإمراء» وإنتهت بتعادل الفريقين 1/1.

وكانت الساعات القليلة التي سبقت المباراة قد شهدت سيلاً من الشائعات تسير في اتجاه رغبة النجم الفرنسي الشاب كليان مبابي لاعب الفريق والملقب بـ«فتى بوندي المدلل» في الرحيل خلال «الميركاتو الشتوي» في ينايرالقادم.

غير أن هذه الشائعات هزت عالم كرة القدم ليس في فرنسا وحدها وإنما في أوروبا كلها، وتناولتها الصحف والمواقع وأجهزة الإعلام الأوروبية، وبوجه خاص شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» وصحيفتا «ليكيب»و«ماركا»وموقع جول العالمي وأكثرمن برنامج تليفزيوني في فرنسا وإسبانيا.

غيرأن كامبوس حرص على أن يؤكد من خلال ميكروفون شبكة راديو مونت كارلو سبورت إن هذه الشائعات محض إختلاق ولا أساس لها من الصحة، وتساءل عن مغزى إنتشارها قبل ساعات من مباراة مهمة للفريق ضد بنفيكا في «الأبطال»، وقبل أيام قليلة من مباراة «الكلاسيكو» بين سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي «ليج آن».

وأضاف كامبوس وهو صديق شخصي لمبابي وعائلته، ويعرفه النجم الفرنسي جيداً منذ أن كان مديراً رياضياً له في ناديه السابق موناكو، قائلاً: إذا كان مبابي سعيداً أو غير سعيد، تلك مسألة يُسأل عنها ولكن معلوماتي المؤكدة تفيد بأن هذا النجم الشاب يمارس حياته بصورة عادية ويجتهد في التدريبات المباريات ويشتغل على نفسه جيداً، بل وصل به الأمر إلى درجة إنه لعب المباراة السابقة أمام رامس وهو مريض.

وعلق كامبوس قائلاً: مبابى لا يبخل بجهده على الفريق ويتعامل بصورة طبيعية مع زملائه ويبدو سعيداً على عكس مايتردد عنه، ولديه رغبة قوية في تحقيق إنجازات كبيرة مع النادي.

وتابع قائلاً: إذا كان يفكر حقاً في هذا الأمر، لكنت أول من يعلم، لأنه سيبلغني به بحكم العلاقة الوثيقة بيننا.. لقد فوجئت بهذه الشائعات، لأنه لم يطلب على الإطلاق الرحيل في يناير.. إنها شائعة وليست خبراً ولا تصريحاً ولا بياناً، نحن نواجه حملة شائعات شرسة يومياً وهذا طبيعي لفريق يضم 3 لاعبين من أفضل 5 لاعبين في العالم «يقصد ميسي ونيمارومبابي». وشدد كامبوس على حقيقة إن مبابى يستمتع في التدريبات ويتعامل بإحترافية عالية لأنه شخص مميز. وقال: ليس من قبيل المصادفة أن تنطلق هذه الشائعات في هذا التوقيت. وإختتم تصريحاته بقوله: سيبقى مبابى مع الفريق بعد يناير لأنه لم يقل لي شيء وأنا ألتقيه يومياً، وسوف يكمل عقده معنا.