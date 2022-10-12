الريال إلى مرحلة المجموعات بـ«رأسية الدم» في «ليلة برتقالية»



وارسو (رويترز)

هز المدافع أنطونيو روديجر الشباك بضربة رأس في اللحظات الأخيرة ليمنح ريال مدريد التعادل 1-1 مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني والتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واصطدم روديجر بالحارس لينزف الدم ثم تتوقف المباراة وتعود من جديد.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة متفوقا بأربع نقاط على لايبزيج ثاني الترتيب الذي تغلب 2-صفر على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي، وتراجع شاختار إلى المركز الثالث بخمس نقاط.

وفي الجولة الأخيرة يحل لايبزيج ضيفا على شاختار، وهو ما يعني أن ريال مدريد ضمن المركز الثاني على الأقل قبل مواجهة لايبزيج 25 أكتوبر، وأبلغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد شبكة موفيستار بلس «سجلنا هدفا بلغنا به الدور المقبل وهذا جيد. لكننا لم نقدم أداء جيدا، يجب أن نحافظ على تركيزنا في المباراتين المقبلتين لأننا بحاجة لضمان المركز الأول وأن نكون الطرف المرشح في الدور المقبل».

وكاد ريال مدريد أن يتقدم بواسطة كريم بنزيمة في الدقيقة 18 لكن الحارس أناتولي تروبين أبعد محاولة المهاجم الفرنسي، وأنقذ تروبين تسديدة منخفضة أخرى من بنزيمة في الدقيقة 36، كما أبعد محاولة من رودريجو.

وتقدم شاختار بعد الاستراحة مباشرة في وارسو عندما أرسل بوجدان ميخايليتشنكو تمريرة عرضية إلى أولكسندر زوبكوف غير المراقب ليضعها بضربة رأس في الشباك، وأهدر المهاجم لاسينا تراوري فرصة جعل النتيجة 2-صفر عندما سدد في العارضة من مدى قريب، وبعد ذلك بثلاث دقائق أنقذ الأوكراني أندريه لونين حارس ريال مدريد كرة من زوبكوف، وضغط ريال مدريد في آخر 20 دقيقة لكنه افتقر للدقة أمام المرمى، وأدرك روديجر التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من مواطنه الألماني توني كروس.

وأبلغ إيجور يوفيتشيتش مدرب شاختار مؤتمرا صحفيا «أنشيلوتي أبلغني بعد المباراة أن فريقي استحق الفوز. قال إننا لعبنا بشكل جيد ونملك فرصة في بلوغ دور الستة عشر. وتمنى لي التوفيق، نشعر بالحزن لأننا فقدنا نقطتين، لكن الفريق أظهر للشعب الأوكراني أنه يستطيع أن يفخر به. غدا هذه النقطة ستكون لها قيمة كبيرة».

ويسعى بطل أوكرانيا 13 مرة لبلوغ أدوار خروج المغلوب لأول مرة منذ 2018.

وأصبح ريال مدريد هو الفريق الوحيد في تاريخ دوري الأبطال، بمشاركتين على الأقل في البطولة، الذي لم يودع المسابقة من دور المجموعات.