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6 فئات في سباق بنك الفجيرة للجري

6 فئات في سباق بنك الفجيرة للجري
12 أكتوبر 2022 01:05

الفجيرة (الاتحاد)

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أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من سباق بنك الفجيرة الوطني للجري 2022، الذي ينطلق السبت 19 نوفمبر المقبل في إمارة الفجيرة.
وتشمل أجندة السباق لهذا العام ست فئات، بما فيها سباق الممرات الجبلية وسباق الفرق وسباق أصحاب الهمم، والتي تمتد على مسافات تتراوح بين 3 و5 و10 و11 كيلومتراً. وتتميز هذه الممرات بفرصة الاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي تتمتع بها الإمارة، إلى جانب أبرز المعالم التاريخية فيها والتي تشمل ميدان الفجيرة للمهرجانات، نقطة انطلاق وانتهاء السباق، ومسجد الشيخ زايد الكبير، والمدينة القديمة.
وتواصل الفعالية السنوية استقطاب مستويات عالية من الحضور في أوساط العدّائين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية من جميع أنحاء دولة الإمارات بفضل برنامجها الحافل بالأنشطة المتنوعة والفعاليات الترفيهية للجميع.

سباق بنك الفجيرة للجري
الفجيرة
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