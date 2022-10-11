«الفنون القتالية المختلطة للناشئين» تنطلق الجمعة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يقوم اتحاد الجو جيتسو، بوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة الثانية للناشئين في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية يوم الجمعة المقبل، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات في فئات وزنية عدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى التي أُقيمت قبل أسبوعين في صالة الاتحاد أرينا بحلبة مرسى ياس.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، في بيان صحفي، أن بطولة الفنون القتالية المختلطة الثانية للناشئين، تأتي بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي الذي يشهد الكثير من الفعاليات الاستثنائية ونزالات «يو إف سي 280 +» الكبرى التي ينتظرها العالم بأسره، وأن البطولة ستكون بمثابة تدشين لانطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

وأكد البيان، أنه من المنتظر أن تشهد البطولة حضوراً رفيع المستوى من عددٍ من المسؤولين والنجوم والأساطير في عالم الفنون القتالية المختلطة، ومن المنظمات الدولية التي تشرف عليها، خاصة بعد الاهتمام الكبير الذي تحظى به اللعبة حالياً في العاصمة أبوظبي، وانتخاب محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للعبة بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد بمنصب نائب المدير العام بالاتحاد الآسيوي.