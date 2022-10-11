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«المارثوان القصير» يشعل «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»

«المارثوان القصير» يشعل «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»
12 أكتوبر 2022 01:08

معتصم عبدالله (دبي)

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تختتم جولة ذهاب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بإقامة 3 مباريات، حيث يستقبل عجمان ضيفه الظفرة على ستاد راشد بن سعيد، ويلتقي النصر والبطائح على ستاد آل مكتوم، وخورفكان أمام الوصل على ستاد صقر بن محمد القاسمي.
وتبحث الفرق المتنافسة عن تحقيق نتائج إيجابية في الذهاب، قبل جولة «إياب الدور الأول» والحاسمة 25 و26 نوفمبر المقبل، في الطريق نحو الدور ربع النهائي للحاق بفريقي العين «حامل لقب» دوري أدنوك للمحترفين، وكأس الرابطة في الموسم الماضي 2021- 2022، بجانب شباب الأهلي «الوصيف» المتأهلين بصورة مباشرة. ويغري «المارثوان القصير» لمشوار المسابقة في الموسم الحالي، الفرق المتنافسة على حصد لقب البطولة التي تقتصر على إقامة 25 مباراة من الدور الأول وحتى النهائي، بحيث سيكون الطريق ممهداً للفائز بلقب البطولة لحصد إنجاز التتويج في 7 مباريات فقط، فيما سيكون المشوار أقصر لفريقي العين وشباب الأهلي من ربع النهائي. وستكون المباراة المنتظرة بين «البرتقالي» وضيفه «فارس الظفرة»، الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين في «كأس الرابطة»، حيث تفوق عجمان في المباراتين الماضيتين، في المقابل يتطلع «العميد» وضيفه «الراقي» إلى العودة إلى سكة النتائج الإيجابية بعد التعثر بالخسارة في آخر جولتين على التوالي في الدوري، وتمثل مباراة الليلة المواجهة «الرسمية» الأولى بين الفريقين في مسابقات المحترفين. ويستقبل خورفكان على ملعبه باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضيفه الوصل في المواجهة الأولى بين الفريقين في الكأس بعد نحو 14 عاماً، على تاريخ آخر مواجهتين بين الفريقين في إطار المسابقة ذاتها موسم 2008- 2009، حيث تعادلا ذهاباً 3-3 على ملعب الوصل، وفاز «الأصفر» في الإياب 2-1.

عجمان
الظفرة
النصر
البطائح
خورفكان
الوصل
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