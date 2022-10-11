«الشاهينية» تحقق أفضل توقيت في تحديات الثنايا بالمرموم

دبي (الاتحاد)

ظفرت «الشاهينية» لهجن العاصفة بقمة الشوط الرئيسي أبكار محليات في يوم الثنايا ضمن تحديات الكبار في مضمار المرموم، وتفوقت «الشاهينية» تحت قيادة غياث الهلالي لتحقق زمناً قدره 9:32:2 دقيقة، فيما نجح «شاهين» بشعار هجن العاصفة في وضع بصمته على صدارة الثنايا الجعدان المحليات في ثاني الأشواط بتوقيت بلغ 9:48:2 دقيقة.

وأكملت «الشاهينية» ثلاثية هجن العاصفة بحصولها على المركز الأول في ثالث الأشواط للمهجنات بقيادة غياث الهلالي، مسجلة توقيتاً قدره 9:39:5 دقيقة، وتواجدت هجن زعبيل في الصدارة من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات بوساطة «شاهين» الذي قاده بتميز كبير راشد محمد مروشد ليحقق المركز الأول في زمن بلغ 9:41:6 دقيقة.

وكان التوقيت الأفضل في جميع الأشواط من نصيب هجن زعبيل، حيث قاد راشد محمد مروشد «الشاهينية» إلى صدارة الشوط الرابع عشر للثنايا أبكار بزمن قدره 9:30:0 دقيقة.

وأسفرت سباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أُقيمت من خلال أربعة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، عن فوز «الشاهينية» لهجن العاصفة، بقيادة غياث الهلالي في الشوط الأول للحول المحليات، مسجلة زمناً قدره 9:24:3 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

بينما دون «شاهين» بقيادة غياث الهلالي النقطة الثانية لهجن العاصفة، من خلال فوزه بصدارة الزمول المحليات، وذلك في توقيت قدره 9:53:0 دقيقة، وأهدت «الشاهينية» هجن العاصفة النقطة الثالثة توالياً بحصولها على المركز الأول في تحدي الحول المهجنات بزمن بلغ 9:37:0 دقيقة.