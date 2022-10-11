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الرياضي

«العنابي» يضرب «النمور» بثنائية

«العنابي» يضرب «النمور» بثنائية
11 أكتوبر 2022 22:03

مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق الوحدة فوزاً مستحقاً على اتحاد كلباء 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي بذهاب الدور الأول من بطولة كأس أبوظبي الإسلامي.
سجل هدفي «العنابي»، تيجالي من ضربة جزاء في الدقيقة 56 والبرتغالي بيتزي بمهارة رائعة في الدقيقة 58، فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد ملابا من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.
سيطر الوحدة على مجريات اللقاء بشكل تام وواصل المصري أحمد رفعت تقديم مستويات رائعة مع الوحدة للمباراة الثانية على التوالي.

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