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حيواني: «السوبر الإماراتي البحريني» هدف «ملوك اليد»

حيواني: «السوبر الإماراتي البحريني» هدف «ملوك اليد»
11 أكتوبر 2022 20:29

رضا سليم (دبي)
أكد الجزائري سفيان حيواني مدرب فريق الشارقة لكرة اليد أن المحطة المقبلة للفريق، ستكون كأس السوبر الإماراتي البحريني أمام النجمة في المنامة يوم 29 أكتوبر الجاري، وهي التحدي الجديد للفريق، خاصة أن الشارقة لعب جميع كؤوس السوبر مع فرق بحرينية وسبق أن فاز بالبطولة في البحرين، وقال: نتمنى أن نعود للإمارات بإنجاز جديد، خاصة أن الفريق جاهز فنياً وبدنياً ومعنوياً بعد الفوز بكأس السوبر المحلي.
وأضاف حيواني: البطولة العربية كانت كلمة السر في التحضير الجيد للموسم، ولا ننسى أننا لعبنا أمام فرق قوية وكانت من أقوى البطولات العربية كونها مؤهلة لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» وشارك فيها بطل أفريقيا وبطل آسيا، ورغم ذلك نجحنا في الفوز على بطل تونس الأفريقي وعلى أمل سكيكدة، ولعبنا 4 مباريات قوية وقبلها في المعسكر مباراتين مع أندية تونسية، وبعد العودة لعبنا مع مليحة في كأس الإمارات ثم السوبر المحلي أمام شباب الأهلي، وبالتالي 8 مباريات كافية للدخول بقوة في أجواء الموسم.
وتابع حيواني: الفريق كان من الممكن أن يحقق مركزاً أفضل من الخامس في البطولة العربية، ولكن توقيت البطولة جاء في بداية الموسم والتحضير ما زال في بدايته وجميع اللاعبين غير مكتملين الجاهزية، بالإضافة إلى غياب 4 لاعبين من العناصر المؤثرة في الفريق، سواء للإصابات أو ظروف العمل، منهم فراس محمد وضاحي محمد.
وأوضح سفيان، الذي سبق وفاز مع فريق الشارقة بـ 11 بطولة أن التحديات لا تتوقف، وقال: لابد أن نحاول في كل البطولات حتى لا تتحول المسابقات إلى ملل، مؤكداً أن إدارة النادي تستحق الشكر لأنها وفرت كل أشكال الدعم للفريق مع التحفيز المستمر وهو دائماً كلمة السر في الإنجازات.

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