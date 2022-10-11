إصابة ماتيب تزيد متاعب ليفربول!

لندن (د ب أ)

تصاعدت أزمة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد غياب جويل ماتيب، مدافع الفريق، لمدة لن تقل عن أسبوعين بسبب مشكلة في السمانة.

أثبتت الخسارة 2 - 3 أمام أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أنها أضرت بالفريق ليس على صعيد النتيجة فقط، ولكن لأن ماتيب بات ثالث لاعب يواجه فترة من الغياب.

وسيغيب لويس دياز، الذي ترك ملعب الإمارات بعكازات وبإصابة في الركبة، لما بعد كأس العالم، وذلك بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب أمس «الاثنين» أنه سيحتاج لفترة طويلة للتعافي.

وخرج ترينت ألكسندر أرنولد من المباراة بإصابة في الكاحل والتي أبعدته عن مباراة الفريق أمام رينرز- حيث إن الفوز بهذه المباراة سيقرب الفريق من التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا- وفي مباراة مانشستر سيتي المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وشارك إبراهيما كوناتي للمرة الأولى هذا الموسم بعد شفائه من الإصابة، عندما حل بديلاً لماتيب في ملعب الإمارات، ومن المقرر أن يلعب بجوار فيرجيل فان دايك في ملعب إيبروكس.

ويبدو أن جو جوميز، مدافع الفريق الرابع، سيلعب في مركز الظهير الأيمن طوال فترة غياب أرنولد، رغم أن جيمس ميلنر يمكنه اللعب في نفس المكان.

ومع بداية الموسم، افتقد ليفربول لجهود 10 لاعبين، ولكن بعد فترة راحة قصيرة انخفض العدد إلى 6 لاعبين، وانضم إلى الثنائي أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا، اللذين استبعدا من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، أرثور ميلو، المعار من يوفنتوس، والذي سيغيب ثلاثة أشهر بعد أن لعب 13 دقيقة فقط مع الفريق.