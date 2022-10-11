الجزيرة يتفوق على «النواخذة» بهدف فلورين

فيصل النقبي (دبا)

حقق الجزيرة فوزاً صعباً على دبا بهدف نظيف سجله الروماني فلورين تياسي في الدقيقة الثامنة من زمن لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على استاد دبا ضمن مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ونجح الجزيرة في العودة بالنقاط الثلاث وأفضلية نتيجة الذهاب، حيث أشرك العديد من الأسماء الشابة والواعدة واطمئن على جاهزية الروماني فلورين الذي سجل هدف فريقه الوحيد وهو هدفه الثاني بقميص الجزيرة بعد «الأول» في مرمى خورفكان بالدوري.

وتلقى الفرنسي جريجوري خسارته الأولى مع النواخذة في المهمة التدريبية الأولى رغم تغييراته الجيدة في تشكيلة الفريق، وسيقام لقاء الإياب في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي 25 نوفمبر القادم.