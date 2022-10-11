الشارقة يكسب بني ياس بثلاثية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي



بني ياس (الاتحاد)

فاز فريق الشارقة على بني ياس بملعبه 3- 0 في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مباراة جاءت لمصلحة «الملك» لعباً ونتيجة، ولم يقدم السماوي المستوى المنتظر على ملعبه، بدأ الشارقة بالتهديف عن طريق عثمان كمارا في الدقيقة 9 من كرة عرضية سددها قوية ليسجل أول أهداف فريقه في البطولة، وكان واضحاً تفوق الشارقة في أول 45 دقيقة، وخسر «الملك» جهود لاعبه المهاجم سالم صالح ليتم الدفع بلوان بيريرا.

وفي الشوط الثاني يسجل سعيد الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 49 من هجمة منظمة قادها خالد باوزير الذي قدم مستوى جيداً، وفي الدقيقة 57 ينجح لوان بيريرا في تسجيل الهدف الثالث بمهارة عالية من مراوغة جيدة، حيث وصلته الكرة من زميله سعيد الكعبي، ووسط سيطرة واضحة من الملك على مجريات اللعب.

وسنحت للشارقة أكثر من فرصة للتهديف عن طريق جوستافو وكمارا، ولكن حارس السماوي فهد الظنحاني كان متألقاً في التصدي لطوفان هجوم الملك، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بثلاثية نظيفة.

وفي المقابل قدم مايد محسن مصبح حارس الشارقة مباراة جيدة من خلال الهجمات التي سنحت للسماوي وزاد عن مرماه بمنتهى البراعة.