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الرياضي

محمد الشرقي يستقبل الفائزين في «عربية» الأندية للقوس والسهم

محمد الشرقي يستقبل الفائزين في «عربية» الأندية للقوس والسهم
11 أكتوبر 2022 19:22


الفجيرة (وام)
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الدور الذي تؤديه البطولات الرياضية في إبراز المواهب والكفاءات في مختلف أنواع الألعاب الرياضية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية الإنجازات الرياضية التي تسهم في تعزيز مستوى منظومة القطاع الرياضي بما يتواءم مع استراتيجية الدولة في هذا المجال عالمياً.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة، فريقَ نادي الفجيرة للفنون القتالية الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم التي أقيمت في تونس بمشاركة أندية من مختلف الدول العربية.
وأشاد سموه بالإنجاز الذي حققه الفريق، مثنياً على جهودهم وسعيهم لتحقيق نتائج مشرّفة في المنافسات الرياضية، وأهمية ذلك في تعزيز السمعة العالمية لدولة الإمارات في المجال الرياضي.
وحقق الفريق المركز الأول في البطولة العربية للأندية، والمركز الأول لفرق الناشئات، والمركز الأول للزوجي المختلط، بالإضافة إلى إحرازهم 18 ميدالية ملونة. 

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وتقدّم الفائزون بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، ودعم سموه الدائم للرياضيين، مما يشكل حافزاً لهم على تقديم الأفضل. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والعميد أحمد حمدان الزيودي مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

محمد بن حمد الشرقي
اتحاد القوس والسهم
رماية القوس والسهم
نادي الفجيرة للفنون القتالية
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