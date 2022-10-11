السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في دبي السبت





دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023.

ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبرى لدى النواخذة والملاك والبحارة باعتباره فاتحة هذه الفئة في الموسم الجديد، ويتطلع النواخذة والبحارة لبداية مبشرة وناجحة.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد افتتح فعاليات الموسم الجديد 2022-2023 بإقامة 3 سباقات تراثية؛ الأول للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والثاني لمنافسات قوارب التجديف المحلية، والثالث للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

ومن المقرر أن ينظم النادي ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2022-2023 أربعة سباقات لفئة 60 قدماً؛ الأول يقام الأحد المقبل، والثاني في الرابع من شهر ديسمبر المقبل، والثالث في الخامس عشر من شهر يناير القادم، بينما سيكون مسك الختام مع التظاهرة الكبيرة والحدث الأبرز سباق القفال رقم 32 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي خلال شهر مايو القادم.

