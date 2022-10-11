«تحدي دبي للدراجات الهوائية» ينطلق 6 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

يعود أضخم حدث لركوب الدراجات الهوائية في دبي، «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، في دورته الثالثة يوم 6 نوفمبر المقبل، وهو أحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة »، حيث يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة الذين سيخوضون تجربة مميزة عندما يتسابقون بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها المدينة، من أهمها متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.

ويقدم «تحدي دبي للدراجات الهوائية» فرصة رائعة للعائلات والأطفال للمشاركة في المسار العائلي بطول 4 كلم، والذي يقام على «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، مروراً بالقرب من «دبي مول»، و«دبي أوبرا»، و«برج خليفة»، وهو مسار مناسب لكافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

ويتماشى تنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، مع الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك أكثر المدن نشاطاً في العالم.

وقد شهدت دورة العام الماضي من «تحدي دبي للدراجات الهوائية» مشاركة 33 ألف درّاج من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، عاشوا فيها تجربة رياضية مجتمعية لا تنسى، مؤكدين على التزامهم بتحقيق أهداف التحدي 30×30، وذلك للارتقاء بأسلوب حياة أكثر صحةً ونشاطاً.