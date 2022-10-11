نهيان بن مبارك يكشف عن «كأس» أول دوري إماراتي للكريكيت

أبوظبي (الاتحاد)

كشف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ورئيس مجلس الإمارات للكريكيت، عن الكأس الرائعة لللنسخة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي للكريكيت T20، التي تنطلق في مستهل العام المقبل 2023 وتستمر لمدة 3 شهور بمشاركة 6 فرق محترفة تمثل أهم واشهر الشركات وتضم أكبر كوكبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى آسيا.

تم الكشف عن كأس البطولة الذي تم تنفيذه وتصميمه من قبل أشهر الشركات العالمية في بريطانيا خلال حفل بهيج أقيم في إحدى أشهر الفنادق بدبي، بحضور خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، وزملائه أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركات الرعاية وعدد من أبرز نجوم لعبة الكريكيت المشاركين في الحدث، وكوكبة من المسؤولين والمهتمين برياضة الكريكيت.

وخلال كلمته أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك سعادته الكبيرة بانطلاق النسخة الأولى من أول دوري محلي في رياضة الكريكيت، متوقعاً أن تشهد النسخة الأولى من البطولة نجاحاً كبيراً، يضاف إلى مجمل النجاحات التي حققتها رياضة الكريكيت خلال السنوات الأخيرة على مستوى الدولة.