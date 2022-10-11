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الرياضي

فيصل بن حميد يفتتح دورة حكام «عربي الدراجات»

فيصل بن حميد يفتتح دورة حكام «عربي الدراجات»
11 أكتوبر 2022 15:45

دبي (الاتحاد)

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افتتح الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات رئيس مركز الدراجة العربية، الدورة التدريبية الأولى لحكام دراجات المضمار العرب النخبة المؤهلة للحصول على الشهادة الدولية، وذلك بمضمار القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية، بمشاركة 9 من حكام الدراجات العرب، وأدارها المحاضر الدولي الأيرلندي بول واتسون المعين من قبل الاتحاد الدولي للدراجات، والتي تستمر لغاية يوم الخميس المقبل. حضر افتتاح الدورة الدكتور محمد وجيه عزام النائب الأول لرئيس الاتحاد والمركز، والمستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات مدير عام المركز، وياسر الدوخي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي، وسالم الشحي المدير المالي والإداري بالاتحاد العربي للدراجات.
كان الشيخ فيصل بن حميد القاسمي قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق لحضور جانب من فعاليات البطولة العربية 11 لدراجة المضمار، والتي أقيمت على مضمار القاهرة الدولي بمشاركة 6 اتحادات عربية يمثلون الإمارات ومصر والسعودية والمغرب والجزائر والسودان، حيث امتدت منافساتها على مدار خمسة أيام وحققت مصر فيها المركز الأول من حيث الميداليات، تليها الإمارات الثاني والسعودية في المركز الثالث والمغرب والجزائر في المركزين الرابع والخامس على التوالي. 

فيصل بن حميد القاسمي
الدراجات الهوائية
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